Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти "Дельти" – компанія

Американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її однокомпонентна вакцина проти коронавірусу COVID-19 ефективна проти штаму "Дельта" індійського походження, який зараз поширюється у низці країн.

Джерело: заява компанії

Дослівно: "Johnson & Johnson оприлюднила дані, які показують, що її однокомпонентна вакцина від COVID-19 викликає сильну і стійку реакцію проти штаму "Дельта" та інших поширених вірусних варіантів SARS-CoV-2.

Оголошені результати дослідження підтверджують здатність вакцини Johnson&Johnson від COVID-19 захищати здоров'я людей у всьому світі.

Ми вважаємо, що наша вакцина забезпечує надійний захист проти COVID-19. Дані за 8 місяців показують, що однокомпонентна вакцина J&J індукує нейтралізувальні антитіла".

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