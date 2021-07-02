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Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти "Дельти" – компанія

П'ятниця, 2 липня 2021, 13:22
Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти Дельти – компанія

Американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її однокомпонентна вакцина проти коронавірусу COVID-19 ефективна проти штаму "Дельта" індійського походження, який зараз поширюється у низці країн.

Джерело: заява компанії

Дослівно: "Johnson & Johnson оприлюднила дані, які показують, що її однокомпонентна вакцина від COVID-19 викликає сильну і стійку реакцію проти штаму "Дельта" та інших поширених вірусних варіантів SARS-CoV-2.

Оголошені результати дослідження підтверджують здатність вакцини Johnson&Johnson від COVID-19 захищати здоров'я людей у всьому світі.

Ми вважаємо, що наша вакцина забезпечує надійний захист проти COVID-19. Дані за 8 місяців показують, що однокомпонентна вакцина J&J індукує нейтралізувальні антитіла".

Нагадаємо:

  • Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок в Росію, Індію, Британію і Португалію, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".
  • Глава комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький відзначав, що штам "Дельта", який до недавнього часу називали "індійським" в 1,6 раза агресивніший, ніж інші, у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, в 1,5 раза частіше - в реанімацію.
  • Штам коронавірусу "Дельта" був зафіксований в Україні. Мати 66 років і дитина - 16 років повернулися з Росії і захворіли. За даними РНБО, в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватних і 2 державних, але немає в достатній кількості тестів, які виявляють цей штам.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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