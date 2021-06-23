Один з найнебезпечніших штамів COVID уже в Україні: двоє повернулися з РФ і захворіли

Один з найнебезпечніших штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.

Джерело: секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН, пресслужба МОЗ

Пряма мова: "Уже є два випадки - це мати 66 років і дитина - 16 років. Вони нещодавно повернулися з Росії, вже в Україні захворіли і їм провели тести. Вони госпіталізовані в Олександрівську лікарню, їхній стан стабільний".

Деталі: За словами Данілова, в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватних і 2 державних, але немає в достатній кількості тестів, які виявляють штам "Дельта" , Україна звернулася в зв'язку з цією ситуацією до ВООЗ.

Щоб не допустити поширення штаму "Дельта" 23 червня зібрали нараду в Апараті РНБО. На засідання прийшов міністр охорони здоров'я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету ВР, вірусологи, провідні медики та вчені. Вони вирішують, зокрема, чи вводити обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії.

"Не виключаю, що з деякими країнами може бути повністю припинено сполучення на певний період часу. Це дуже небезпечно", - додав Данілов.

У МОЗ підтвердили два виявлених випадки захворювання на штам коронавірусу "Дельта". Визначили штам 22 червня у Інституті молекулярної біології та генетики.

Нагадаємо: Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

Згідно з даними Національної академії наук України, штам коронавірусної хвороби "Дельта" може швидко розповсюдитися в Україні та мати тяжчі наслідки, ніж в західних сусідів через низький рівень вакцинації населення та велику міграцію з Росії.

Передісторія: