Один з найнебезпечніших штамів COVID уже в Україні: двоє повернулися з РФ і захворіли
Один з найнебезпечніших штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.
Джерело: секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю ТСН, пресслужба МОЗ
Пряма мова: "Уже є два випадки - це мати 66 років і дитина - 16 років. Вони нещодавно повернулися з Росії, вже в Україні захворіли і їм провели тести. Вони госпіталізовані в Олександрівську лікарню, їхній стан стабільний".
Деталі: За словами Данілова, в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватних і 2 державних, але немає в достатній кількості тестів, які виявляють штам "Дельта" , Україна звернулася в зв'язку з цією ситуацією до ВООЗ.
Щоб не допустити поширення штаму "Дельта" 23 червня зібрали нараду в Апараті РНБО. На засідання прийшов міністр охорони здоров'я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету ВР, вірусологи, провідні медики та вчені. Вони вирішують, зокрема, чи вводити обов'язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії.
"Не виключаю, що з деякими країнами може бути повністю припинено сполучення на певний період часу. Це дуже небезпечно", - додав Данілов.
У МОЗ підтвердили два виявлених випадки захворювання на штам коронавірусу "Дельта". Визначили штам 22 червня у Інституті молекулярної біології та генетики.
Нагадаємо: Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".
Згідно з даними Національної академії наук України, штам коронавірусної хвороби "Дельта" може швидко розповсюдитися в Україні та мати тяжчі наслідки, ніж в західних сусідів через низький рівень вакцинації населення та велику міграцію з Росії.
Передісторія:
- У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.
- 31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа".
- Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, зазначав, що штам "Дельта", який до недавнього часу називали "індійським" у 1,6 рази рази агресивніший, ніж інші, у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше – до реанімації.