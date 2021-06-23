Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українцям радять не їхати в РФ і ще 3 країни, де вирує "індійський" штам

Середа, 23 червня 2021, 17:14
Українцям радять не їхати в РФ і ще 3 країни, де вирує індійський штам

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

Джерело: сайт МЗС України

Дослівно: "У зв’язку зі стрімким поширенням нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта", з метою захисту здоров’я населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19:

Індії,

Великої Британії,

Португалії, 

Російської Федерації,

до повної стабілізації епідемічної ситуації".

Деталі: Тим громадянам, які уже перебувають у зазначених країнах, МСЗ рекомендує "чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну".

Нагадаємо: У Росії за минулу добу померли 548 хворих на COVID-19 – це максимальний показник з лютого.

13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.

Українські вчені припускають, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусРосіяІндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: