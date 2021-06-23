Українцям радять не їхати в РФ і ще 3 країни, де вирує "індійський" штам

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

Джерело: сайт МЗС України

Дослівно: "У зв’язку зі стрімким поширенням нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта", з метою захисту здоров’я населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19:

Індії,

Великої Британії,

Португалії,

Російської Федерації,

до повної стабілізації епідемічної ситуації".

Деталі: Тим громадянам, які уже перебувають у зазначених країнах, МСЗ рекомендує "чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну".

Нагадаємо: У Росії за минулу добу померли 548 хворих на COVID-19 – це максимальний показник з лютого.

13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій коронавірусу.

Українські вчені припускають, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.