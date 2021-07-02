Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський може ветувати закон про ВККС – Разумков

П'ятниця, 2 липня 2021, 13:48
Зеленський може ветувати закон про ВККС – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів через колізію.

Джерело: брифінг Разумкова 2 липня

Пряма мова: "Там, дійсно, є проблема, коли була проголосована 453 правка, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Після цього проголосована 409 правка.

Зараз у законі ми маємо колізію, коли абсолютно по різному можна трактувати ці норми, або збільшення ролі експертів, або зменшення.

На рівні парламенту виправити вже прийнятий законопроєкт неможливо, тому є велика вірогідність, що президент ветує цей законопроєкт через це технічне питання і він буде повернений з вето президента до Верховної Ради.

Якщо це відбудеться, то наступного пленарного тижня ми зможемо його розглянути і усунути суперечності".

Що передувало: 29 червня Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус судді", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Читати також: Вища кваліфікаційна комісія суддів: фільтр судової влади, який потребує заміни

Передісторія:

  • У березні ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3711-д про правила формування ВККС – органу, який буде відповідальним за добір понад 2000 суддів на вакантні посади в судах по всій Україні та перевірку 2000 діючих суддів на доброчесність.  
  • На погоджувальній раді 31 травня голова профільного комітету Андрій Костін заявив, що законопроєкт №3711-д "готовий до голосування в залі".
  • Громадські організації закликали Верховну Раду не приймати законопроєкт 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів у чинній редакції, оскільки він стане катастрофою для судової реформи. Активісти наполягали на внесенні поправок до законопроєкту. 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроЗеленськийсудзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: