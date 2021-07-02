Зеленський може ветувати закон про ВККС – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів через колізію.

Джерело: брифінг Разумкова 2 липня

Пряма мова: "Там, дійсно, є проблема, коли була проголосована 453 правка, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Після цього проголосована 409 правка.

Зараз у законі ми маємо колізію, коли абсолютно по різному можна трактувати ці норми, або збільшення ролі експертів, або зменшення.

На рівні парламенту виправити вже прийнятий законопроєкт неможливо, тому є велика вірогідність, що президент ветує цей законопроєкт через це технічне питання і він буде повернений з вето президента до Верховної Ради.

Якщо це відбудеться, то наступного пленарного тижня ми зможемо його розглянути і усунути суперечності".

Що передувало: 29 червня Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус судді", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

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