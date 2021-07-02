Зеленський може ветувати закон про ВККС – Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський може ветувати законопроєкт 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів через колізію.
Джерело: брифінг Разумкова 2 липня
Пряма мова: "Там, дійсно, є проблема, коли була проголосована 453 правка, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Після цього проголосована 409 правка.
Зараз у законі ми маємо колізію, коли абсолютно по різному можна трактувати ці норми, або збільшення ролі експертів, або зменшення.
На рівні парламенту виправити вже прийнятий законопроєкт неможливо, тому є велика вірогідність, що президент ветує цей законопроєкт через це технічне питання і він буде повернений з вето президента до Верховної Ради.
Якщо це відбудеться, то наступного пленарного тижня ми зможемо його розглянути і усунути суперечності".
Що передувало: 29 червня Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус судді", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.
Читати також: Вища кваліфікаційна комісія суддів: фільтр судової влади, який потребує заміни
Передісторія:
- У березні ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3711-д про правила формування ВККС – органу, який буде відповідальним за добір понад 2000 суддів на вакантні посади в судах по всій Україні та перевірку 2000 діючих суддів на доброчесність.
- На погоджувальній раді 31 травня голова профільного комітету Андрій Костін заявив, що законопроєкт №3711-д "готовий до голосування в залі".
- Громадські організації закликали Верховну Раду не приймати законопроєкт 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів у чинній редакції, оскільки він стане катастрофою для судової реформи. Активісти наполягали на внесенні поправок до законопроєкту.