Міжнародні експерти матимуть ключову роль у перезапуску ВККС: Рада ухвалила закон 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус судді", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: "За" ухвалення закононопроєкту висловилось 293 нардепи, "Проти" – 20, утримались – 26.

Зокрема, підтримали редакцію законопроєкту із запропонованими поправками 217 нардепів від "Слуги народу", 22 – від "Європейської солідарності", 15 – від "Голосу", 19 – від "Довіри" та 13 обранців фракції "За майбутнє".

Не дали голосів у підтримку закону фракції "Батьківщина" та "ОПЗЖ".

Законопроєкт, який ухвалили нардепи передбачає, що членів ВККС буде відбирати конкурсна комісія з 6 членів. Йдеться про трьох чинних суддів або суддів у відставці та трьох незалежних міжнародних експертів.

Водночас, нардепи прийняли 453 поправку, яка передбачає, що міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до ВККС. Раніше до ухвалення цієї поправки закликали громадські організації. "За" її внесення до законопроєкту проголосували 255 нардепів, хоча перед цим профільний комітет відхилив її. Проте під час засідання голова Комітету з питань правової політики Андрій Костін закликав нардепів підтримати поправку.

Що передувало: Громадські організації закликали Верховну Раду не приймати законопроєкт 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів у чинній редакції, оскільки він стане катастрофою для судової реформи. Активісти наполягали на внесенні поправок до законопроєкту.

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