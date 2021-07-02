Моргенштерн проти СБУ: ОАСК вирішив розглядати справу

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження справі за позовом російського співака Алішера Валєєва (Моргенштерна) до Служби безпеки щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Джерело: пресслужба ОАСК

Дослівно: "Зазначимо, що ухвалою суду від 22 червня позовну заяву було залишено без руху та надано строк для усунення виявлених недоліків. У встановлений судом строк виявлені недоліки позовної заяви позивачем усунуті. Наразі позовна заява та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ.

Дана справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи".

Передісторія: