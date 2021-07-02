Моргенштерн проти СБУ: ОАСК вирішив розглядати справу
П'ятниця, 2 липня 2021, 14:04
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження справі за позовом російського співака Алішера Валєєва (Моргенштерна) до Служби безпеки щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Джерело: пресслужба ОАСК
Дослівно: "Зазначимо, що ухвалою суду від 22 червня позовну заяву було залишено без руху та надано строк для усунення виявлених недоліків. У встановлений судом строк виявлені недоліки позовної заяви позивачем усунуті. Наразі позовна заява та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ.
Дана справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи".
Передісторія:
- 17 червня стало відомо, що Моргенштерн позивається до СБУ через заборону в’їжджати в Україну.
- Служба безпеки відреагувала на позов Валєєва і заявила, що готова захищати свою позицію у суді.
- Навесні 2021 року російський репер заявляв, що збирається в Україну з концертами.
- Інформація про гастролі Моргенштерна в Україні викликала критику в соцмережах.
- Згодом він заявив, що не поїде в Україну, тому що йому страшно.
- У 2019 році Моргенштерн висміяв траур, який оголосили після пожежі в одеському коледжі. Це сталося під час його виступу в Одесі, в день, коли було оголошено жалобу за загиблими.
Українська правда