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Моргенштерн позивається до СБУ: хоче в Україну

Четвер, 17 червня 2021, 15:55

Російський виконавець Алішер Валєєв (Моргенштерн) позивається до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Позов надійшов до Окружного адмінсуду Києва. Повідомляється, що наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адмінпозовом. 

Моргенштерн просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ, яка підготувала документи та звернулася до Мінкульту щодо внесення громадянина РФ Алішера Валєєва (сценічне ім’я MORGENSHERN) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. 

Також він просить визнати протиправним та скасувати наказ МКІП від квітня 2021 року, яким його внесли до відповідного переліку.

Крім того, Моргенштерн просить суд витребувати у СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

Що було раніше: 29 квітня за поданням СБУ міністерство культури включило реп-виконавця та музиканта Алішера Валєєва зі псевдонімом Моргенштерн до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Нагадаємо: 

  • Навесні 2021 року російський репер заявляв, що збирається в Україну з концертами. 
  • Інформація про гастролі Моргенштерна в Україні викликала критику в соцмережах. 
  • Згодом він заявив, що не поїде в Україну, тому що йому страшно. 
  • У 2019 році Моргенштерн висміяв траур, який оголосили після пожежі в одеському коледжі. Це сталося під час його виступу в Одесі, в день, коли було оголошено жалобу за загиблими.

Українська правда
Теми: МінкультуриРосіятелебачення


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