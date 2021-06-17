У СБУ відповіли, що готові до суду з Моргенштерном

Служба безпеки України відреагувала на позов російського виконавця Алішера Валєєва (Моргенштерна) і заявила, що готова захищати свою позицію у суді.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Дехтяренка: "Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і у листі, надісланому на Міністерство культури та інформаційної політики України міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити дану особу до переліку.

Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді".

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