У СБУ відповіли, що готові до суду з Моргенштерном
Четвер, 17 червня 2021, 18:35
Служба безпеки України відреагувала на позов російського виконавця Алішера Валєєва (Моргенштерна) і заявила, що готова захищати свою позицію у суді.
Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова Дехтяренка: "Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і у листі, надісланому на Міністерство культури та інформаційної політики України міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити дану особу до переліку.
Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді".
Передісторія:
- 17 червня стало відомо, що Моргенштерн позивається до СБУ через заборону в’їжджати в Україну. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адмінпозовом.
- Навесні 2021 року російський репер заявляв, що збирається в Україну з концертами.
- Інформація про гастролі Моргенштерна в Україні викликала критику в соцмережах.
- Згодом він заявив, що не поїде в Україну, тому що йому страшно.
- У 2019 році Моргенштерн висміяв траур, який оголосили після пожежі в одеському коледжі. Це сталося під час його виступу в Одесі, в день, коли було оголошено жалобу за загиблими.
Українська правда