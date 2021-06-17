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У СБУ відповіли, що готові до суду з Моргенштерном

Четвер, 17 червня 2021, 18:35
У СБУ відповіли, що готові до суду з Моргенштерном

Служба безпеки України відреагувала на позов російського виконавця Алішера Валєєва (Моргенштерна) і заявила, що готова захищати свою позицію у суді.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Дехтяренка: "Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і у листі, надісланому на Міністерство культури та інформаційної політики України міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити дану особу до переліку.

Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді".

Передісторія:

  • 17 червня стало відомо, що Моргенштерн позивається до СБУ через заборону в’їжджати в Україну. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адмінпозовом. 
  • Навесні 2021 року російський репер заявляв, що збирається в Україну з концертами. 
  • Інформація про гастролі Моргенштерна в Україні викликала критику в соцмережах. 
  • Згодом він заявив, що не поїде в Україну, тому що йому страшно. 
  • У 2019 році Моргенштерн висміяв траур, який оголосили після пожежі в одеському коледжі. Це сталося під час його виступу в Одесі, в день, коли було оголошено жалобу за загиблими.

Українська правда

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Теми: СБУРосіятелебачення
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