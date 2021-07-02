Львів вирішив посилити карантин через штам Дельта

У Львові вирішили посилити карантин, збільшити кількість ліжок для хворих на COVID-19 і кількість вакцинацій через загрозу поширення нового штаму коронавірусу Delta.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Зібрали комісію з надзвичайних ситуацій. Домовились про кілька важливих речей: посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших; облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем".

Деталі: Також Львів вирішив підготувати разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування медзакладів і збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.

За словами Садового, люди зараз занадто розслабились, але "треба не забувати, що СOVID-19 нас не залишив", і що в Україні вже зафіксували випадки нового штаму "Дельта".

Тому, він додав, щоб не пожинати плоди восени, треба подумати про наслідки "вже сьогодні".

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