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Львів вирішив посилити карантин через штам Дельта

П'ятниця, 2 липня 2021, 14:14
Фото lk-tour.com

У Львові вирішили посилити карантин, збільшити кількість ліжок для хворих на COVID-19 і кількість вакцинацій через загрозу поширення нового штаму коронавірусу Delta.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Зібрали комісію з надзвичайних ситуацій. Домовились про кілька важливих речей: посилити (в розумних межах) дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших;  облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем".

Деталі: Також Львів вирішив підготувати разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування медзакладів і збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.

За словами Садового, люди зараз занадто розслабились, але "треба не забувати, що СOVID-19 нас не залишив", і що в Україні вже зафіксували випадки нового штаму "Дельта".

Тому, він додав, щоб не пожинати плоди восени, треба подумати про наслідки "вже сьогодні".

Передісторія:

  • Штам коронавірусу "Дельта", який вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із китайської провінції Ухань.
  • Українці та іноземці, які повертаються з країн, де поширюється "Дельта", з 2 липня будуть на державному кордоні здавати тест на коронавірус.

Українська правда
Теми: Львівкоронавірус


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