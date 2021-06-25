Штам вірусу "Дельта" вдвічі заразніший, але вакцини можуть допомогти – ВООЗ

Штам коронавірусу "Дельта", який вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із китайської провінції Ухань, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Джерело: головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан, ZN.ua

Деталі: За словами Свамінатан, враховуючи швидкість поширення, варіант "Дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі.

Пряма мова: "Хороші новини в тому, що більшість вакцин, що сьогодні використовуються в світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання".

Передісторія: