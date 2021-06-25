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Штам вірусу "Дельта" вдвічі заразніший, але вакцини можуть допомогти – ВООЗ

П'ятниця, 25 червня 2021, 10:39
Штам вірусу Дельта вдвічі заразніший, але вакцини можуть допомогти – ВООЗ

Штам коронавірусу "Дельта", який вперше виявили в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із китайської провінції Ухань, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Джерело: головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан, ZN.ua 

Деталі: За словами Свамінатан, враховуючи швидкість поширення, варіант "Дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі.

Пряма мова: "Хороші новини в тому, що більшість вакцин, що сьогодні використовуються в світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання".

Передісторія:

  • У кінці березня в Індії виявили новий різновид коронавірусу SARS CoV 2 із подвійною мутацією, також відомого як B.1.617. Цей варіант більш заразний, ніж "звичайний" коронавірус SARS-CoV-2, вперше виявлений у китайській провінції Ухань у 2019 році.
  • До цього було відомо про "британський" і "бразильський" варіанти коронавірусу, які також відрізнялися підвищеною заразністю в порівнянні з "уханьським" COVID-19. 
  • 22 червня штам "Дельта плюс" (B.1.617.2.1) був зафіксований утрьох індійських штатах.

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