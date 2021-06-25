Через штам "Дельта" потрапити до України із кількох країн, зокрема РФ, стане складніше

Українці та іноземці, які повертаються з країн, де поширюється "Дельта", з 2 липня будуть здавати на державному кордону тест на коронавірус.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я з посиланням на санітарного лікаря Ігоря Кузіна

Пряма мова Кузіна: "Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон".

Деталі: З 2 липня для перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії, потрібно буде пройти на кордоні експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Якщо результат буде негативний, то їм дозволять потрапити в Україну.

Важливо, що норма стосується осіб, які перебували на території вказаних країн не менше семи днів протягом останніх двох тижнів.

Українці, які повертаються додому з цих чотирьох країн, також повинні будуть здавати тест. Проте, якщо він буде позитивний, то вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації. До місця обсервації їх будуть супроводжувати працівники Нацполіції.

У МОЗ уточнили, що список країн буде переглядатися та оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації.

Що передувало: Раніше в МОЗ говорили, що нові вимоги почнуть діяти з 25 червня. Проте відтермінували їх запровадження до 2 липня.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматись від подорожей до Росії, Індії, Великої Британії та Португалії, де спостерігається найбільший спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

Штам коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.