Столична влада вважає, що ввести в експлуатацію "будинок-монстр" неможливо  

Всупереч рішенню Касаційного адмінсуду влада у столиці вважає за неможливе ввести в експлуатацію 12-поверховий "будинок-монстр" на Подолі.

Джерело: заступник голови КМДА, секретар Київради Володимир Бондаренко, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для його введення в експлуатацію бракує базового компонента: станом на сьогодні забудовник не має у власності або користуванні земельну ділянку.

Отже, видача сертифіката готовності до експлуатації може кваліфікуватися як перевищення службових повноважень тими особами, які здійснять це, що є кримінальним правопорушенням.

Наша позиція незмінна - поверховість цього одоробала має бути приведено до первинних показників".

Деталі: За словами Бондаренка, Київську міськраду не залучали до судового процесу щодо зобов'язання ДАБІ видати сертифікат готовності до експлуатації "будинку-монстра".

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