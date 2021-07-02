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Столична влада вважає, що ввести в експлуатацію "будинок-монстр" неможливо  

П'ятниця, 2 липня 2021, 14:56

Всупереч рішенню Касаційного адмінсуду влада у столиці вважає за неможливе ввести в експлуатацію 12-поверховий "будинок-монстр" на Подолі.

Джерело: заступник голови КМДА, секретар Київради Володимир Бондаренко, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для його введення в експлуатацію бракує базового компонента: станом на сьогодні забудовник не має у власності або користуванні земельну ділянку.

Отже, видача сертифіката готовності до експлуатації може кваліфікуватися як перевищення службових повноважень тими особами, які здійснять це, що є кримінальним правопорушенням.

Наша позиція незмінна - поверховість цього одоробала має бути приведено до первинних показників".

Деталі: За словами Бондаренка, Київську міськраду не залучали до судового процесу щодо зобов'язання ДАБІ видати сертифікат готовності до експлуатації "будинку-монстра".

Нагадаємо: 

  • 1 липня Верховний Cуд частково задовольнив позов девелопера ЖК "Поділ Престиж" і зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для київського ЖК "Поділ Престиж", відомого як "будинок-монстр".
  • Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію будинку-монстру на Подолі. 
  • У 2012 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, у подальшому фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК "Подол Престиж"), яку охрестили "будинок-монстр на Подолі".
  • У листопаді 2019 року Госпсуд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже вони не були передбачені проектом і є самочинно збудованими.
  • 21 жовтня 2020 року Північний апеляційний госпсуд це рішення скасував і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.
  • У листопаді минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат на скандально відому будівлю у центрі Києва, збудовану з перевищенням поверховості на вул. Нижній Вал 27-29.

Теми: Київбудівництво


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