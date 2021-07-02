Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ заблокувала вантаж на 16 млн контрабандиста зі списку РНБО "Вови Морди"

П'ятниця, 2 липня 2021, 17:44

СБУ заявляє про викриття схеми контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з Євросоюзу, організованої фігурантом санкційного списку РНБО та його оточенням.

Джерело: Служба безпеки України, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Оперативники СБУ встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Держмитслужби. Організатори схеми - представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - родина Володимира Дідуха, відомого в кримінальних колах, як "Вова Морда".

До "схеми" ділки залучили інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці, який вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як "настінна плитка".

Зазначається, що правоохоронці припинили "схему" під час митного оформлення вантажу та запобігли контрабанді товарів на 16 мільйонів гривень.

Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця. У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, сам Дідух перебуває в Україні, кордон не перетинав.

 

Що було раніше: 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. До санкційного списку потрапили "король контрабанди" Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух та інші.

Українська правда
Теми: контрабандаСБУЛьвівщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній

ВіДЕОНа нафтовому трубопроводі в Мексиканській затоці спалахнула пожежа

Євро-2020: Італія вийшла до півфіналу, де гратиме з іспанцями

Росія розширила перелік заборонених для ввезення з України продуктів

Помер вакцинований Pfizer українець: через 4 години після щеплення 

Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом - швейцарці програють по пенальті

Усі новини...
контрабанда
Героїну на 300 млн: силовики викрили масштабну контрабанду через Україну
У Польщі розкрили групу контрабандистів, яка постачала зброю до України
Переправляли мігрантів, вибухівку, цигарки: в Україні викрили міжнародну банду
Останні новини
05:21
COVID-19 у світі: Понад 430 тисяч нових випадків, найбільше в Бразилії
04:33
Третина всіх COVID-випадків у Франції — через “Дельту”
03:35
Білий дім: США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня
02:40
Кількість загиблих в обвалі біля Маямі сягнула 22
01:50
ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній
01:16
ВіДЕОНа нафтовому трубопроводі в Мексиканській затоці спалахнула пожежа
00:40
У Британії кількість заражень “Дельтою” менш як за місяць зросла вчетверо
23:56
Євро-2020: Італія вийшла до півфіналу, де гратиме з іспанцями
23:51
Штам "Дельта" виявили у майже 100 країнах
23:14
Росія розширила перелік заборонених для ввезення з України продуктів
Усі новини...