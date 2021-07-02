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СБУ заблокувала вантаж на 16 млн контрабандиста зі списку РНБО "Вови Морди"

П'ятниця, 2 липня 2021, 17:44
СБУ заблокувала вантаж на 16 млн контрабандиста зі списку РНБО Вови Морди

СБУ заявляє про викриття схеми контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з Євросоюзу, організованої фігурантом санкційного списку РНБО та його оточенням.

Джерело: Служба безпеки України, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Оперативники СБУ встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Держмитслужби. Організатори схеми - представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - родина Володимира Дідуха, відомого в кримінальних колах, як "Вова Морда".

До "схеми" ділки залучили інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці, який вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як "настінна плитка".

Зазначається, що правоохоронці припинили "схему" під час митного оформлення вантажу та запобігли контрабанді товарів на 16 мільйонів гривень.

Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця. У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, сам Дідух перебуває в Україні, кордон не перетинав.

 

Що було раніше: 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. До санкційного списку потрапили "король контрабанди" Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух та інші.

Українська правда

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Теми: контрабандаСБУЛьвівщина
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