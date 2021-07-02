Путін дозволив Росгвардії блокувати Керченську протоку

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку.

Джерело: портал правової інформації РФ

Деталі: Вказується, що Росгвардії дозволяється "блокувати території та акваторії об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення".

У пояснювальні записці до документу йдеться, що під охороною Росгвардії перебуває, зокрема, і Керченська протока та незаконно побудований над нею міст.

Тепер силовикам дозволили оточувати акваторію при спробі "незаконного перетину і проникнення" у вказану акваторію.

Що передувало: Росія оголосила про закриття з квітня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань, українське МЗС – протестує.

Нагадаємо: