Путін дозволив Росгвардії блокувати Керченську протоку
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку.
Джерело: портал правової інформації РФ
Деталі: Вказується, що Росгвардії дозволяється "блокувати території та акваторії об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення".
У пояснювальні записці до документу йдеться, що під охороною Росгвардії перебуває, зокрема, і Керченська протока та незаконно побудований над нею міст.
Тепер силовикам дозволили оточувати акваторію при спробі "незаконного перетину і проникнення" у вказану акваторію.
Що передувало: Росія оголосила про закриття з квітня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань, українське МЗС – протестує.
Нагадаємо:
- У 2019 році головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не збирається повторювати військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року, коли захопили українських моряків.