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Путін дозволив Росгвардії блокувати Керченську протоку

П'ятниця, 2 липня 2021, 19:04
Путін дозволив Росгвардії блокувати Керченську протоку

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку. 

Джерело: портал правової інформації РФ

Деталі: Вказується, що Росгвардії дозволяється "блокувати території та акваторії об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення". 

У пояснювальні записці до документу йдеться, що під охороною Росгвардії перебуває, зокрема, і Керченська протока та незаконно побудований над нею міст. 

Тепер силовикам дозволили оточувати акваторію при спробі "незаконного перетину і проникнення" у вказану акваторію. 

Що передувало: Росія оголосила про закриття з квітня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань, українське МЗС – протестує.

Нагадаємо:

  • У 2019 році головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не збирається повторювати військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року, коли захопили українських моряків.

"Українська правда" в Threads

Теми: Керченська протока Путін
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