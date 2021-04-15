Росія на пів року перекриває Керченську протоку для військових кораблів

Росія оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань, українське МЗС – протестує.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря".

Деталі: У МЗС нагадали, що такі дії порушують право на свободу судноплавства, що гарантують міжнародні документи.

Міністерство вважає, що таким чином Росія пішла на посилення ескалації у морі, а не лише на суходолі.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря", – йдеться в заяві.

МЗС закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль.

Що передувало: Через причетність до будівництва Керченського мосту та порушення прав місцевого населення окупованого Росією Криму США запровадили санкції проти 5 фізичних та 3 юридичних осіб.

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