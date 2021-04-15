Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія на пів року перекриває Керченську протоку для військових кораблів

Четвер, 15 квітня 2021, 19:22

Росія оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань, українське МЗС – протестує.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря".

Деталі: У МЗС нагадали, що такі дії порушують право на свободу судноплавства, що гарантують міжнародні документи. 

Міністерство вважає, що таким чином Росія пішла на посилення ескалації у морі, а не лише на суходолі. 

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря", – йдеться в заяві. 

МЗС закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Кремль. 

Що передувало: Через причетність до будівництва Керченського мосту та порушення прав місцевого населення окупованого Росією Криму США запровадили санкції проти 5 фізичних та 3 юридичних осіб.

Нагадаємо:

  • У 2019 році головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не збирається повторювати військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року, коли захопили українських моряків.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено, відеоЗеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів та законопроєкт про олігархів

Зеленський підписав закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових

В Івано-Франківську створять загін добровольців на випадок російського вторгнення

Байден оголосив у США надзвичайний стан через загрозливу діяльність РФ

інфографікаРосіяни стали гірше ставитися до України – опитування

фотоРозслідувачі вперше показали таємну дачу Путіна, де він зустрічався з Януковичем

Усі новини...
Останні новини
20:14
Кулеба привітав нові санкції США проти РФ
19:58
Катери ФСБ РФ влаштували провокацію в Азовському морі
19:58
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони
19:48
Курс гривні до долара та євро зміцнився
19:25
Зеленський звільнив керівника Кіровоградщини 
19:23
У зоні ООС ворог відкривав вогонь із гранатометів та скидав міни
19:22
Росія на пів року перекриває Керченську протоку для військових кораблів
19:19
оновлено, відеоЗеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів та законопроєкт про олігархів
19:01
В Україні пройшли перші торги газом зі сховищ
18:51
Дружині викраденого судді Чауса дали держохорону у Молдові
Усі новини...