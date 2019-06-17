Полонені моряки: Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018

Україна не збирається повторювати військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року.

Про це в інтерв'ю "Донбас.Реалії" заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

"Через Керченську протоку ми (українські та інші суда - ред.) проходимо кожен день. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося", - заявив Хомчак.

"Будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - додав він.

Хомчак також заявив, що під час захоплення українських моряків та суден російськими військовими "були провокації з російського боку".

"Вони (росіяни - ред.) не збиралися виконувати норми морського права, гуманітарного права... Так, як повела себе Росія у Керченській протоці - класифікація від нашого керівництва (країни - ред.) була, що це - відкрита військова агресія і я з цим погоджуюсь", - додав він.

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