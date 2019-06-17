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Полонені моряки: Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018

Понеділок, 17 червня 2019, 16:14
Полонені моряки: Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018

Україна не збирається повторювати військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року.

Про це в інтерв'ю "Донбас.Реалії" заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

"Через Керченську протоку ми (українські та інші суда - ред.) проходимо кожен день. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося", - заявив Хомчак.

"Будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - додав він.

Хомчак також заявив, що під час захоплення українських моряків та суден російськими військовими "були провокації з російського боку". 

"Вони (росіяни - ред.) не збиралися виконувати норми морського права, гуманітарного права... Так, як повела себе Росія у Керченській протоці - класифікація від нашого керівництва (країни - ред.) була, що це - відкрита військова агресія і я  з цим погоджуюсь", - додав він. 

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. 
  • У червні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію з полоненими моряками на контролі та зазначив, що "кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість їх повернути". 

Українська правда

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Теми: Керченська протока ХомчакЗбройні силиРосіявійна
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