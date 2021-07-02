Євро-2020: Італія вийшла до півфіналу, де гратиме з іспанцями

Збірна Італії у напруженому матчі з рахунком 2:1 обігрує команду Бельгії та виходить до півфіналу Євро-2020, де гратиме з Іспанією.

Джерело: трансляція матчу в Мюнхені 2 липня

Деталі: Топ-поєдинок 1/8 фіналу виправдав свою афішу. Вже на четвертій хвилині Ромелу Лукаку пробиває над поперечкою воріт італійської команди. На 13-й хвилині Леонардо Бонуччі після влучання м`яча в його живіт забиває у ворота Бельгії. Втім ВАР скасовує гол, вказавши на офсайд.

Відповідь бельгійців була після удару Кевіна де Брюйне, і Джанлуіджі Донарумма робить перший сейв у грі. За пару хвилин Донарумма знову рятує Італію після удару Лукаку. На 31-й хвилині Італія виходить вперед. Після помилки оборонців Нікола Барелла пробиває Тібо Куртуа - 1:0. На 44-й хвилині рахунок стає 2:0. Лоренцо Інсіньє пробіг до лінії штрафного майданчика і прекрасно вистрілив у верхній кут воріт Куртуа.

Бельгія зуміла скоротити розрив у рахунку ще в першому таймі. Лукаку реалізував 11-метровий удар на першій доданій хвилині до основного часу.

Заключний тайм обидві команди провели на максимальну потужність із моментами біля обох воріт, але без забитих м`ячів. У Бельгії був найреальніший шанс зрівняти рахунок після удар Лукаку, але врятував Леонардо Спінаццола, що вчасно підставив стегно. В італійців той же Спінаццола з вигідної позиції не поцілив у ворота.

Бельгія багато била із середньої відстані, але все повз ворота. На 80-й хвилині важкої травми ноги зазнав Спінаццола і його з поля винесли на ношах. В останні хвилини Бельгія більше володіла м`ячем, але пройти італійський захист не зуміла.

Отже, Італія виходить до півфіналу, де 6 липня зустрінеться з Іспанією.