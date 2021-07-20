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Французька компанія продала перше штучне серце

Вівторок, 20 липня 2021, 02:17
Французька компанія продала перше штучне серце

Штучне серце французької компанії Carmat було імплантоване італійському пацієнту.

ДжерелоCarmat, Радіо Свобода, Reuters

Деталі: Для цієї операції компанія вперше продала розроблене нею штучне серце під брендом "Есон" (Aeson).

Після оголошення про цю подію акції Carmat на фондовому ринку стрімко подорожчали.

Операція з пересадки штучного серця була зроблена в Неаполі.

Продаж протезу Aeson був дозволений у Європі з грудня 2020 року. Зроблена операція, як заявляє пресслужба Carmat, знаменує собою перший продаж штучного серця з 2008 року, коли з’явилася ця компанія.

Дотепер жодне серце Aeson не використовувалося поза клінічними дослідженнями. Вартість операції (150 тисяч євро) була оплачена регіональною системою охорони здоров’я.

Aeson – це активний імплант, комерційно доступний лише в Європі.

Він призначений для заміщення шлуночків рідного серця і є своєрідним містком для пацієнтів, що очікують на трансплантацію, яку потрібно провести протягом 180 днів після імплантації пристрою.

"Українська правда" в Threads

Теми: медицинаФранціяІталія
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