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Французька компанія продала перше штучне серце

Вівторок, 20 липня 2021, 02:17

Штучне серце французької компанії Carmat було імплантоване італійському пацієнту.

Джерело: Радіо Свобода, Reuters

Деталі: Для цієї операції компанія вперше продала розроблене нею штучне серце під брендом "Есон" (Aeson).

Після оголошення про цю подію акції Carmat на фондовому ринку стрімко подорожчали.

Операція з пересадки штучного серця була зроблена в Неаполі.

Продаж протезу Aeson був дозволений у Європі з грудня 2020 року. Зроблена операція, як заявляє пресслужба Carmat, знаменує собою перший продаж штучного серця з 2008 року, коли з’явилася ця компанія.

Дотепер жодне серце Aeson не використовувалося поза клінічними дослідженнями. Вартість операції (150 тисяч євро) була оплачена регіональною системою охорони здоров’я.

Теми: медицинаФранціяІталія


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