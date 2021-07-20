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Французская компания продала первое искусственное сердце

Вторник, 20 июля 2021, 02:17
Французская компания продала первое искусственное сердце

Искусственное сердце французской компании Carmat был имплантировано итальянскому пациенту.

ИсточникCarmat, Радио Свобода, Reuters

Детали: Для этой сделки компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом "Эсон" (Aeson).

После объявления об этом событии акции Carmat на фондовом рынке стремительно подорожали.

Операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе.

Продажа протеза Aeson была разрешена в Европе с декабря 2020 года. Сделанная операция, как заявляет пресс-служба Carmat, знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.

До сих пор ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований. Стоимость операции (150 тысяч евро) была оплачена региональной системой здравоохранения.

Aeson – это активный имплант, коммерчески доступный только в Европе.

Он предназначен для замещения желудочков родного сердца и является своеобразным мостиком для пациентов, ожидающих трансплантации, которую нужно провести в течение 180 дней после имплантации устройства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: медицинаФранцияИталия
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