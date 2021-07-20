Канада звинуватила Китай у кібератаці на Microsoft

Міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що спецслужби Китаю втрутилися у роботу Microsoft, аби викрасти інтелектуальну власність і отримати доступ до даних користувачів.

Джерело: Міністр оборони Канади Саджан, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Канада приєднується до союзників, вказуючи на підтримуваних КНР діячів, які безпрецедентно та невибірково втрутилися у роботу серверів Microsoft…

Канада упевнена, що міністерство державної безпеки Китаю відповідальне за масштабний злам серверів".

"Канада вважає, що з великою долею ймовірності ці дії мали на меті здобути доступ до світових мереж задля викрадення інтелектуальної власності та отримання значної кількості особистих даних".

Деталі: За словами міністра, кіберугруповання, які мають підтримку китайських спецслужб, скористалися безпековими недоліками програм Microsoft, здобувши частковий доступ до 400 тис. серверів по всьому світу.

Він додав, що угруповання АРТ 40, яке стоїть за кіберзламами, складається із членів регіонального відділення міністерства державної безпеки Китаю у провінції Хайнань.

"Канада рішуче налаштована працювати із партнерами над підтримкою відкритого, надійного й безпечного використання кіберпростору та закликає Китай діяти відповідально – припинити шкідливу кібернетичну діяльність", – підсумував Саджан.