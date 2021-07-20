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Канада обвинила Китай в кибератаке на Microsoft

Вторник, 20 июля 2021, 07:31
Канада обвинила Китай в кибератаке на Microsoft

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что спецслужбы Китая вмешались в работу Microsoft, чтобы похитить интеллектуальную собственность и получить доступ к данным пользователей.

Источник: Министр обороны Канады Саджан, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Канада присоединяется к союзникам, указывая на поддерживаемых КНР деятелей, беспрецедентно и неизбирательно вмешались в работу серверов Microsoft...

Канада уверена, что министерство государственной безопасности Китая ответственное за масштабный взлом серверов".

"Канада считает, что с большой долей вероятности эти действия имели целью получить доступ к мировым сетям для похищения интеллектуальной собственности и получения значительного количества личных данных".

Детали: По словам министра, кибергруппировки, которые имеют поддержку китайских спецслужб, воспользовались недостатками в сфере безопасности программ Microsoft, получив частичный доступ к 400 тыс. серверов по всему миру.

Он добавил, что группировка АРТ 40, которая стоит за кибервзломами, состоит из членов регионального отделения министерства государственной безопасности Китая в провинции Хайнань.

"Канада решительно настроена работать с партнерами над поддержкой открытого, надежного и безопасного использования киберпространства и призывает Китай действовать ответственно - прекратить вредную кибернетическую деятельность", - подытожил Саджан.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадаКитайхакеры
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