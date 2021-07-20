598 осіб захворіли і 540 одужали від COVID в Україні за добу

За добу 19 липня в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків COVID-19, госпіталізовано з діагнозом чи підозрою на коронавірусну хворобу 279 осіб, померли 25 хворих, одужали 540 осіб;

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Серед нових хворих 23 дитини й 13 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 21 459 осіб, методом ІФА – 8 387 осіб, експрес-тестами – 12 565 осіб.

МОЗ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 245 275 осіб, із них 2 181 925 осіб одужали, 52 756 осіб померли.

Зараз на COVID в Україні хворіють 10,5 тисяч осіб.

УП

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