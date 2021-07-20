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598 человек заболели и 540 выздоровели от COVID в Украине за сутки

Вторник, 20 июля 2021, 08:58
598 человек заболели и 540 выздоровели от COVID в Украине за сутки
УП

За сутки 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализированы с диагнозом или подозрением на коронавирусной болезни 279 человек, умерли 25 больных, выздоровели 540 человек;

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Среди новых больных 23 ребенка и 13 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 21 459 человек, методом ИФА – 8 387 человек, экспресс-тестами – 12 565 человек.

 
МОЗ

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 245 275 человек, из них 2 181 925 человек выздоровели, 52 756 человек умерли.

Сейчас COVID в Украине болеют 10,5 тысяч человек.

 
УП

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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