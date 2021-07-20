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19 липня 50 тисяч українців отримали першу дозу вакцини, 30 тисяч – другу

Вівторок, 20 липня 2021, 09:11
УП

У понеділок 19 липня в Україні 81 015 людей вакцинували проти COVID-19: першу дозу  вакцини отримали 50 267 людей, другу дозу – 30 748 людей.

Джерело: МОЗ і РНБО

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них отримали 1 дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 179 663 щеплень".

 

Деталі: У цей понеділок працювали 583 мобільні бригади, 1 394 пункти щеплення та 50 центрів вакцинації.

Лідером за кількістю щеплень і першою, і другою дозами є столиця Київ.

 
 

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗепідемія


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