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19 июля 50 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины, 30 тысяч – вторую

Вторник, 20 июля 2021, 09:11
19 июля 50 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины, 30 тысяч – вторую
УП

В понедельник 19 июля в Украине 81 015 людей вакцинировали против COVID-19: первую дозу вакцины получили 50 267 человек, вторую дозу – 30 748 человек.

Источник: МОЗ и СНБО

Дословно: "С начала прививочной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу – 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 179 663 прививок".

 

Детали: В этот понедельник работали 583 мобильные бригады, 1 394 прививочных пункта и 50 центров вакцинации.

Лидером по количеству прививок и первой, и второй дозами является столица Киев.

 
 

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздравэпидемия
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