МОЗ запустив 5 етап вакцинації: з 21 липня отримати щеплення зможе кожен

Міністерство охорони здоров’я оголосило відкриття 5 етапу вакцинації від COVID-19, з 21 липня зробити щеплення зможе кожен охочий.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров’я оголошує відкриття 5 етапу вакцинації від COVID-19.

З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби.

Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб".

Деталі: За словами міністра, в Україні готуються до потенційного зростання випадків захворювання на коронавірус через новий штам вірусу "Дельта".

Ляшко закликав українців вакцинуватися.

Він зазначив, що на селекторній нараді в офісі президента доручили главам ОДА відкрити вакцинальні центри у кожному райцентрі.

Міністр додав, що записатися на вакцинацію можна онлайн або ж отримати щеплення в порядку живої черги.

Наразі у Україні є майже 200 центрів та пунктів вакцинації.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП