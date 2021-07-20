МОЗ запустив 5 етап вакцинації: з 21 липня отримати щеплення зможе кожен
Міністерство охорони здоров’я оголосило відкриття 5 етапу вакцинації від COVID-19, з 21 липня зробити щеплення зможе кожен охочий.
Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка
Пряма мова: "Міністерство охорони здоров’я оголошує відкриття 5 етапу вакцинації від COVID-19.
З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби.
Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб".
Деталі: За словами міністра, в Україні готуються до потенційного зростання випадків захворювання на коронавірус через новий штам вірусу "Дельта".
Ляшко закликав українців вакцинуватися.
Він зазначив, що на селекторній нараді в офісі президента доручили главам ОДА відкрити вакцинальні центри у кожному райцентрі.
Міністр додав, що записатися на вакцинацію можна онлайн або ж отримати щеплення в порядку живої черги.
Наразі у Україні є майже 200 центрів та пунктів вакцинації.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП