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Минздрав запустил 5 этап вакцинации: с 21 июля получить прививку сможет каждый

Вторник, 20 июля 2021, 09:53

Министерство здравоохранения объявило открытие 5 этапа вакцинации от COVID-19, с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий.

Источник: брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "Министерство здравоохранения объявляет об открытии 5 этапа вакцинации от COVID-19.

С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни.

Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек".

Детали: По словам министра, в Украине готовятся к потенциальному росту случаев заболевания на коронавирус из-за нового штамма вируса "Дельта".

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться.

Он отметил, что на селекторном совещании в офисе президента поручили главам ОГА открыть прививочные центры в каждом райцентре.

Министр добавил, что записаться на вакцинацию можно онлайн или получить прививки в порядке живой очереди.

Сейчас в Украине почти 200 центров и пунктов вакцинации.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Мазуренко, УП
Темы: МинздраввакцинациякоронавирусCovid-2019Украина
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