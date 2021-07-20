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Колишній сільський учитель буде президентом Перу

Вівторок, 20 липня 2021, 09:56
Колишній сільський учитель буде президентом Перу
BBC

Перуанський виборчком офіційно проголосив голову ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо переможцем президентських виборів, що пройшли 6 червня.

Джерело: DW та BBC

Деталі: Комісія затвердила результат, згідно з яким Кастільо підтримали 50,12% виборців.

Колишній сільський учитель своїми популістськими обіцянками соціальних реформ і справедливого розподілу багатств країни завоював підтримку найбідніших верств населення.

За нього проголосували 8,8 мільйона осіб

Представниця правопопулістської партії "Народна сила", дочка експрезидента Альберто Фухіморі, засудженого на 25 років за організацію "ескадронів смерті" і корупцію, – Кейко Фухіморі, що продовжує політику батька, – відстала від Кастільо приблизно на 44 тисячі голосів, набравши близько 49,9 %.

Її спроби оскаржити результати виборів успіху не принесли.

Після того, як журі оголосило свій вердикт, Кастільо виступив із промовою в столиці країни Лімі. "Ми збираємося працювати разом і об'єднати цю країну. Ми збираємося відкинути все, що йде проти демократії", – сказав він.

Нинішній президент Перу Франсиско Сагасті написав у Twitter: "Нехай це стане початком нового етапу примирення, консенсусу і єдності".

У листопаді 2020 року Конгрес Перу за хабарництво оголосив імпічмент президенту Мартіну Віскарра.

Державу очолив Мануель Меріно, однак за кілька днів після приходу до влади він подав у відставку через загибель двох осіб під час розгону протестів проти уряду.

Новий президент обіцяє збільшити асигнування на охорону здоров'я й освіту, податки на надприбуток, забезпечити загальний доступ в інтернет, повернути смертну кару, скасувати конституційний суд і встановити контроль над ЗМІ.

Аналітики відзначають його політичну недосвідченість на тлі того, що новому президенту доведеться зіткнутися з цілим спектром найсерйозніших проблем, серед яких посилення політичної поляризації, важка економічна криза (посилена частою зміною президентів і пандемією COVID-19) і небувале зростання корупції.

"Українська правда" у Threads

Теми: світвибори
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