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Бывший сельский учитель будет президентом Перу

Вторник, 20 июля 2021, 09:56
BBC

Перуанский избирком официально провозгласил главу леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо победителем президентских выборов, прошедших 6 июня. 

Источник: DW и BBC

Детали: Комиссия утвердила результат, согласно которому Кастильо поддержали 50,12% избирателей. 

Бывший сельский учитель своими популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны завоевал поддержку беднейших слоев населения.

За него проголосовали 8,8 миллиона человек. 

Представительница правопопулистской партии "Народная сила", дочь экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, – Кейко Фухимори, которая продолжает политику отца, – отстала от Кастильо примерно на 44 тысячи голосов, набрав около 49,9%. 

Ее попытки обжаловать результаты выборов успеха не принесли.

После того, как жюри объявило свой вердикт, Кастильо выступил с речью в столице страны Лиме. "Мы собираемся работать вместе и объединить эту страну. Мы собираемся отвергнуть все, что идет против демократии", – сказал он.

Нынешний президент Перу Франсиско Сагасти написал в Twitter: "Пусть это станет началом нового этапа примирения, консенсуса и единства".

В ноябре 2020 года Конгресс Перу за взяточничество объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. 

Государство возглавил Мануэль Мерино, однако через несколько дней после прихода к власти он подал в отставку из-за гибели двух человек во время разгона протестов против правительства.

Новый президент обещает увеличить ассигнования на здравоохранение и образование, налоги на сверхприбыль, обеспечить всеобщий доступ в интернет, возвратить смертную казнь, упразднить конституционный суд и установить контроль над СМИ. 

Аналитики отмечают его политическую неопытность на фоне того, что новому президенту придется столкнуться с целым спектром серьезнейших проблем, среди которых усиление политической поляризации, тяжелейший экономический кризис (усугубленный частой сменой президентов и пандемией COVID-19) и небывалый рост коррупции.

Темы: мирвиборы
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