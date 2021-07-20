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У Дніпрі привласнили 4,5 млн грн, виділених ЄБРР на утеплення шкіл та садків 

Вівторок, 20 липня 2021, 10:43
У Дніпрі привласнили 4,5 млн грн, виділених ЄБРР на утеплення шкіл та садків 
ДБР

Територіальне управління Державного бюро розслідувань Полтави викрило протиправну діяльність організованої групи осіб, яка привласнила понад 4,5 млн грн під час робіт з утеплення шкіл та дитсадків міста Дніпра.

Джерело: ДБР

Деталі: Протягом 2019-2020 років у дитячих садках та школах Дніпра проводили роботи за програмою підвищення показників енергоефективності. Кошти на це місцевому бюджету виділяв Європейський банк реконструкції та розвитку.

Один із власників приватного товариства вмовив "певних осіб із числа чиновників та підприємців", аби обманним шляхом вивести виділені кошти.

Злочинна група здійснювала роботи з монтажу покрівлі дитячих садочків та шкіл із неякісних матеріалів, які не відповідають проєктно-кошторисній документації та нормам ДСТУ, а в актах виконаних робіт зазначалась неправдива інформація щодо якості матеріалів.

На підставі будівельно-технічної експертизи встановлено збитки у сумі понад 4,5 млн гривень.

14 липня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру шістьом особам, а саме:

  • одному з власників товариства як організатору злочинної групи;
  • другому власнику товариства, який керував проведенням ряду неякісних робіт;
  • заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради та директору відкритого акціонерного товариства, які підписували акти виконаних робіт;
  • директору ТОВ, який здійснював розробку та виготовлення проєктної документації та здійснював авторський нагляд під час будівництва;
  • підприємцю, який здійснював технагляд під час проведення будівельних робіт та вносив недостовірні відомості в документи.
 

Вони підозрюються у привласненні майна, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, а також у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за різними видами співучасті).

 

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Інші особи, причетні до вчинення зазначеного злочину, наразі переховуються. Їм також планується вручення повідомлення про підозру після встановлення їх місцеперебування.

Крім того, працівники ДБР перевірятимуть роботи й на інших об’єктах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДніпроДБРкримінал
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