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В Днепре присвоили 4,5 млн грн, выделенных ЕБРР на утепление школ и садиков

Вторник, 20 июля 2021, 10:43
В Днепре присвоили 4,5 млн грн, выделенных ЕБРР на утепление школ и садиков
ГБР

Территориальное управление Государственного бюро расследований Полтавы разоблачило противоправную деятельность организованной группы лиц, которая присвоила более 4,5 млн грн во время работ по утеплению школ и детсадов города Днепра.

Источник: ГБР

Детали: В течение 2019-2020 годов в детских садах и школах Днепра проводили работы по программе повышения показателей энергоэффективности. Средства на это местному бюджету выделял Европейский банк реконструкции и развития.

Один из владельцев частного общества уговорил "определенных лиц из числа чиновников и предпринимателей", чтобы обманным путем вывести выделенные средства.

Преступная группа осуществляла работы по монтажу кровли детских садов и школ из некачественных материалов, не соответствующих проектно-сметной документации и нормам ДСТУ, а в актах выполненных работ указывалась ложная информация о качестве материалов.

На основании строительно-технической экспертизы установлено убытки в сумме более 4,5 млн гривен.

14 июля 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении шести людям, а именно:

  • одному из владельцев общества как организатору преступной группы;
  • второму владельцу общества, который руководил проведением ряда некачественных работ;
  • заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского горсовета и директору открытого акционерного общества, которые подписывали акты выполненных работ;
  • директору ООО, который осуществлял разработку и изготовление проектной документации и осуществлял авторский надзор при строительстве;
  • предпринимателю, который осуществлял технадзор при проведении строительных работ и вносил недостоверные сведения в документы.
 

Они подозреваются в присвоении имущества, совершенном в особо крупных размерах организованной группой, а также в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины по различным видам соучастия).

 

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Другие лица, причастные к совершению указанного преступления, пока скрываются. Им также планируется вручение уведомления о подозрении после установления их местонахождения.

Кроме того, работники ГБР проверят работы и на других объектах.

Темы: ДнепрГБРкриминал
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