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Україна б’є власні рекорди смертей на воді: в основному через алкоголь

Вівторок, 20 липня 2021, 10:51

З початку липня 2021 року в Україні потонули 265 осіб, що майже на 100 більше, ніж за аналогічний період торік, в основному гинуть через купання напідпитку чи у не обладнаних для цього місцях.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Зокрема, з початку липня на водоймах країни загинуло 265 українців. Із них 36 дітей.

За аналогічний період минулого року загинуло 166 людей (із них 16 — неповнолітніх).

Надзвичайники вважають, що через ці показники можна робити висновки про рекордну смертельну статистику на воді цього року.

Також у відомстві додали, що попри застереження, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Адже найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Українська правда
Теми: водаУкраїна


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