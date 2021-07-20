Україна б’є власні рекорди смертей на воді: в основному через алкоголь

З початку липня 2021 року в Україні потонули 265 осіб, що майже на 100 більше, ніж за аналогічний період торік, в основному гинуть через купання напідпитку чи у не обладнаних для цього місцях.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Зокрема, з початку липня на водоймах країни загинуло 265 українців. Із них 36 дітей.

За аналогічний період минулого року загинуло 166 людей (із них 16 — неповнолітніх).

Надзвичайники вважають, що через ці показники можна робити висновки про рекордну смертельну статистику на воді цього року.

Також у відомстві додали, що попри застереження, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Адже найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.