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Украина бьет собственные рекорды смертей на воде: в основном из-за алкоголя

Вторник, 20 июля 2021, 10:51

С начала июля 2021 в Украине утонули 265 человек, что почти на 100 больше, чем за аналогичный период прошлого года, в основном погибают из-за купания в нетрезвом состоянии или в не оборудованных для этого местах.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В частности, с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей.

За аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних).

Чрезвычайники считают, что из-за этих показателей можно делать выводы о рекордной смертельной статистике на воде в этом году.

Также в ведомстве добавили, что несмотря на предостережения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Ведь самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Украинская правда
Темы: водаУкраина
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