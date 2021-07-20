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На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти. СБУ перевіряє

Вівторок, 20 липня 2021, 11:05
На фестиваль Файне місто запросили російські гурти. СБУ перевіряє

Міський голова Тернополя Сергій Надал  попросив Службу безпеки України в Тернопільській області перевірити учасників музичного фестивалю "Файне місто", зокрема російські гурти. В СБУ кажуть, що перевірка триває.

Джерело: Zaxid.net, речник СБУ у Тернопільській області Петро Королюк у коментарі УП

Деталі: У своєму листі до СБУ від 19 липня мерія Тернополя просить перевірити, чи законно ці музиканти перетнули державний кордон і чи легітимно перебувають на території України. Окрім того Надал звернувся до організаторів "Файного міста" із закликом скасувати виступи російських музикантів.

Приводом до написання листа стала заява місцевого осередку "Правого сектора", який 16 липня заявив, що на фестивалі "Файне місто" виступлять чотири гурти з країни-окупанта.

Чотири гурти з Росії – це Louna, Anacondaz, "Порнофільми" та Wildways, (останні два нещодавно виступали на фестивалі Atlas Weekend у Києві). Після виступу Anacondaz на окупованому півострові у 2017 році СБУ на три роки заборонила учасникам в'їжджати в Україну. Оскільки минулого року термін цієї заборони завершився, організатори фестивалю запросили гурт виступати в Тернопіль.

В СБУ в свою чергу кажуть, що ще до звернення міської ради Тернополя розпочали перевірку громадян Російської Федерації, яких організатори фестивалю планували запросити у Тернопіль.

За словами Королюка, перевірка 21 громадянина Росії завершилася. Законних підстав для їх недопущення до участі у гастролях на даний час спецслужбою не виявлено. Перевірочні заходи стосовно ще 16 іноземців тривають.

Пряма мова: "Вчора до нашого Управління звернулася міська рада з проханням провести додаткову перевірку учасників іноземних гуртів на предмет легітимності та законності їх перебування на території України. Вказане звернення прийнято до розгляду. Наші співробітники у межах своєї компетенції ретельно вивчать дане питання, про що письмово повідомлять Тернопільську міську раду.

Зауважу, що Служба безпеки системно захищає національні інтереси і здійснює моніторинг інформаційного простору на предмет потенційних загроз. Ми на постійній основі взаємодіє із організаторами гастрольних заходів, що відбуваються за участі осіб, які є громадянами держави-агресора.

Співробітники СБУ перевіряють інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення таких іноземців до участі у концертах, фестивалях тощо. Про результати перевірки Служба інформує організаторів заходів, і тільки після отримання позитивної відповіді СБУ вони мають право укладати угоди із виконавцями".

Додатково: Музичний фестиваль "Файне місто" триватиме поблизу Тернополя з 28 липня до 1 серпня.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУТернопіль
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