На фестиваль "Файне місто" пригласили российские группы. СБУ проверяет

Городской председатель Тернополя Сергей Надал попросил Службу безопасности Украины в Тернопольской области проверить участников музыкального фестиваля "Файне місто", в частности российские группы. В СБУ говорят, что проверка продолжается.

Источник: Zaxid.net, спикер СБУ в Тернопольской области Петр Королюк в комментарии УП

Детали: В своем письме СБУ от 19 июля мэрия Тернополя просит проверить, законно ли эти музыканты пересекли государственную границу и легитимно ли находятся на территории Украины. Кроме того Надал обратился к организаторам "Файне місто" с призывом отменить выступления российских музыкантов.

Поводом к написанию письма стало заявление местной ячейки "Правого сектора", который 16 июля заявил, что на фестивале ыступят четыре группы из страны-оккупанта.

Четыре группы из России - это Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways, (последние два недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве). После выступления Anacondaz на оккупированном полуострове в 2017 году СБУ на три года запретили участникам въезжать в Украину. Поскольку в прошлом году срок этого запрета завершился, организаторы фестиваля пригласили группу выступать в Тернополь.

В СБУ в свою очередь говорят, что еще до обращения городского совета Тернополя начали проверку граждан Российской Федерации, которых организаторы фестиваля планировали пригласить в Тернополь.

По словам Королюка, проверка 21 гражданина России завершилась. Законных оснований для их недопущения к участию в гастролях в настоящее время спецслужбой не обнаружено. Проверочные мероприятия в отношении еще 16 иностранцев продолжаются.

Прямая речь: "Вчера в наше Управление обратился городской совет с просьбой провести дополнительную проверку участников иностранных групп на предмет легитимности и законности их пребывания на территории Украины. Указанное обращение принято к рассмотрению. Наши сотрудники в пределах своей компетенции тщательно изучат данный вопрос, о чем письменно сообщат Тернопольский городской совет.

Замечу, что Служба безопасности системно защищает национальные интересы и осуществляет мониторинг информационного пространства на предмет потенциальных угроз. Мы на постоянной основе взаимодействуем с организаторами гастрольных мероприятий, проходящих с участием лиц, являющихся гражданами государства-агрессора.

Сотрудники СБУ проверяют информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения таких иностранцев к участию в концертах, фестивалях и тому подобное. О результатах проверки Служба информирует организаторов мероприятий, и только после получения положительного ответа СБУ они имеют право заключать соглашения с исполнителями".

Дополнительно: Музыкальный фестиваль "Файне місто" пройдет вблизи Тернополя с 28 июля по 1 августа.