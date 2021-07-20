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Лукашенко вважає, що в сучасному світі триває війна

Вівторок, 20 липня 2021, 11:29
Лукашенко вважає, що в сучасному світі триває війна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко охарактеризував ситуацію в сучасному світі словом "війна".

Джерело: Лукашенко на нараді з пріоритетів зовнішньої політики на сучасному етапі, цитує держінформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Кожні 3-4 роки ми зустрічаємося в такому форматі для оцінки роботи системи органів дипломатичної служби. Як ви розумієте, нинішня нарада відбувається в особливих умовах. Те, що зараз діється в сучасному світі, можна охарактеризувати одним ємким словом "війна" .

Деталі: При цьому, за словами Лукашенка, війна ведеться в кабінетах, засобах масової інформації, соціальних мережах, економіці, фінансах, і універсального засобу зупинити її у людства на сьогоднішній день немає, як немає і універсального засобу від коронавірусу.

"Він став одним із тригерів, спровокувавши нову хвилю кризи, загостривши всі існуючі протиріччя в світі: протекціонізм, національний егоїзм, гонку озброєнь, реваншизм і конфлікти на етноконфесійної грунті", - додав самопроголошений президент.

Лукашенко також в черговий раз заявив, що "зовнішні сили намагалися влаштувати в Білорусі кольорові бліцкриги".

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати. Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.

"Українська правда" у Threads

Теми: Лукашенко
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