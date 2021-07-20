Лукашенко считает, что в современном мире идет война

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию в современном мире словом "война".

Источник: Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, цитирует госинформагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Каждые 3-4 года мы встречаемся в таком формате для оценки работы системы органов дипломатической службы. Как вы понимаете, нынешнее совещание проходит в особых условиях. То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война".

Детали: При этом, по словам Лукашенко, война ведется в кабинетах, средствах массовой информации, социальных сетях, экономике, финансах, и универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет, как нет и универсального средства от коронавируса.

"Он явился одним из триггеров, спровоцировав новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия в мире: протекционизм, национальный эгоизм, гонку вооружений, реваншизм и конфликты на этноконфессиональной почве", - добавил самопровозглашенный президент.

Лукашенко также в очередной раз заявил, что "внешние силы пытались устроить в Беларуси цветные блицкриги".

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку. После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.