Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вперше в історії змінили девіз Олімпійських ігор

Вівторок, 20 липня 2021, 11:50

Вперше за майже 130 років Міжнародний олімпійський комітет вніс зміни у девіз Олімпіади, додавши до нього ще одне слово.

Джерело: Reuters із посиланням на сесію МОК, яка проходить у Токіо

Деталі: Старий девіз "Citius, Altius, Fortius" або "Швидше, вище, сильніше" був затверджений П’єром де Кубертеном ще у далекому 1894 році, коли було створено Міжнародний олімпійський комітет. Тепер до цього вислову додали нове слово – "Разом". Тож, девіз наразі виглядає так: "Citius, Altius, Fortius – Communis" або "Швидше, вище, сильніше – разом".

Комітет підтримав це рішення одноголосно. Нинішній голова МОК Томас Бах пояснив його причини.

Пряма мова: "Ми маємо адаптувати девіз під сучасність… Спільні зусилля приносять швидші та кращі результати, ніж індивідуальна робота… Це рішення є важливим етапом у нашому розвитку і надсилає чіткий сигнал - ми хочемо приділити особливу увагу солідарності".

Нагадаємо: Олімпійські ігри 2020 відбудуться лише у 2021 році через пандемію COVID-19. Подія проходитиме в столиці Японії Токіо.

Євген Кізілов, УП
Теми: Олімпіада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 липня: космічний політ Безоса, п’ятий етап вакцинації

фотоДСНС про аварію на "РівнеАзот": Загрози людям та природі немає

Бій Усика із Джошуа відбудеться у вересні – офіційно

фото, відеоНа заводі "Рівнеазот" сталася аварія: на місто суне хмара рудого диму

У Путіна заявили, що ЄС "суперечливий" щодо війни на Донбасі

відеоПограбування банку в Києві: поліція показала відео затримання зловмисниці

Усі новини...
Олімпіада
Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної
У Токіо виявили вже три випадки Covid у спортсменів-олімпійців
У двох спортсменів в Олімпійському селищі в Токіо підтвердили COVID-19
Останні новини
22:19
Хворих на COVID у Росії насправді може бути в 5 разів більше – ЗМІ
21:57
Новини економіки: Безос злітав у космос, тіньові зарплати
21:41
За допомогою шпигунської програми Pegasus могли стежити за Макроном та міністрами
21:23
фото, відеоБіля МВС провели мітинг у п’яту річницю вбивства Шеремета
21:14
З НБУ йде ще один директор департаменту
20:59
Новини 20 липня: космічний політ Безоса, п’ятий етап вакцинації
20:40
Білий дім і Берлін готують санкції на випадок, якщо РФ використає "Північний потік-2" для тиску - ЗМІ
20:14
фотоДСНС про аварію на "РівнеАзот": Загрози людям та природі немає
19:52
У Польщі відреагували на попередження Єврокомісії щодо рішення Суду ЄС
19:36
Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ та запускали безпілотник – ООС
Усі новини...