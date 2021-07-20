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Вперше в історії змінили девіз Олімпійських ігор

Вівторок, 20 липня 2021, 11:50
Вперше в історії змінили девіз Олімпійських ігор

Вперше за майже 130 років Міжнародний олімпійський комітет вніс зміни у девіз Олімпіади, додавши до нього ще одне слово.

Джерело: Reuters із посиланням на сесію МОК, яка проходить у Токіо

Деталі: Старий девіз "Citius, Altius, Fortius" або "Швидше, вище, сильніше" був затверджений П’єром де Кубертеном ще у далекому 1894 році, коли було створено Міжнародний олімпійський комітет. Тепер до цього вислову додали нове слово – "Разом". Тож, девіз наразі виглядає так: "Citius, Altius, Fortius – Communis" або "Швидше, вище, сильніше – разом".

Комітет підтримав це рішення одноголосно. Нинішній голова МОК Томас Бах пояснив його причини.

Пряма мова: "Ми маємо адаптувати девіз під сучасність… Спільні зусилля приносять швидші та кращі результати, ніж індивідуальна робота… Це рішення є важливим етапом у нашому розвитку і надсилає чіткий сигнал - ми хочемо приділити особливу увагу солідарності".

Нагадаємо: Олімпійські ігри 2020 відбудуться лише у 2021 році через пандемію COVID-19. Подія проходитиме в столиці Японії Токіо.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіада
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