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Впервые в истории изменили девиз Олимпийских игр

Вторник, 20 июля 2021, 11:50
Впервые в истории изменили девиз Олимпийских игр

Впервые за почти 130 лет Международный олимпийский комитет внес изменения в девиз Олимпиады, добавив к нему еще одно слово.

Источник: Reuters со ссылкой на сессию МОК, которая проходит в Токио

Детали: Старый девиз "Citius, Altius, Fortius" или "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден Пьером де Кубертеном еще в далеком 1894 году, когда был создан Международный олимпийский комитет. Теперь к этому высказыванию добавили новое слово - "Вместе". Поэтому, девиз сейчас выглядит так: "Citius, Altius, Fortius - Communis" или "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Комитет поддержал это решение единогласно. Нынешний глава МОК Томас Бах пояснил его причины.

Прямая речь: "Мы должны адаптировать девиз под нынешние времена... Совместные усилия приносят более быстрые и лучшие результаты, чем индивидуальная работа... Это решение является важным этапом в нашем развитии и дает четкий сигнал - мы хотим уделить особое внимание солидарности".

Напомним: Олимпийские игры 2020 состоятся только в 2021 году из-за пандемии COVID-19. Событие будет проходить в столице Японии Токио.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Олимпиада
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