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У Польщі працюють 1,5 млн українців – посол

Вівторок, 20 липня 2021, 12:08
У Польщі працюють 1,5 млн українців – посол

Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що у сусідній країні наразі працюють майже 1,5 млн українців і навчаються орієнтовно 50 тис. українських студентів.

Джерело: всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Яка ситуація наразі в Польщі. Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити порівняно з 2014 роком, то це приблизно у два-три рази. Нині йдеться приблизно про 1,5 млн українців, які працюють у Польщі".

Деталі: За його словами, орієнтовно 600 тис. українців офіційно платять податки до Фонду соцстрахування, а решта працюють на трудових договорах і податків не платять.

Крім того, в 2014 році в Польщі було 680 фірм, де власниками були українці, а в 2021 році в Польщі 16 тис. підприємств, де власниками або співвласниками є українці.

Дещиця додав, що наразі в Польщі навчаються майже 50 тис. українських студентів.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїнароботаміграція
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