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У Києві жінка з пістолетом захопила заручницю і намагалася пограбувати банк

Вівторок, 20 липня 2021, 12:22
У Києві жінка з пістолетом захопила заручницю і намагалася пограбувати банк
УП

У Києві жінка увірвалася до приміщення банку "Укрсиббанк" і, погрожуючи зброєю, вимагала 15 тисяч гривень.

Джерело: "Українська правда", паблік "Київ оперативний"поліція Києва

Деталі: За попередньою інформацію, вона взяла у заручники одну із відвідувачок відділення банку на вулиці Автозаводській.

 

Також, за даними "Києва оперативного", жінка кинула "коктейль Молотова" і під погрозою пістолета забирала кошти у касирів.

В результаті спецоперації нападницю затримали. Жертв чи постраждалих немає.

 

UPD: За даними поліції, до приміщення банку увійшла  невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: Київкримінал
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