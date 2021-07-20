У Києві жінка з пістолетом захопила заручницю і намагалася пограбувати банк

У Києві жінка увірвалася до приміщення банку "Укрсиббанк" і, погрожуючи зброєю, вимагала 15 тисяч гривень.

Джерело: "Українська правда", паблік "Київ оперативний", поліція Києва

Деталі: За попередньою інформацію, вона взяла у заручники одну із відвідувачок відділення банку на вулиці Автозаводській.

Також, за даними "Києва оперативного", жінка кинула "коктейль Молотова" і під погрозою пістолета забирала кошти у касирів.

В результаті спецоперації нападницю затримали. Жертв чи постраждалих немає.

UPD: За даними поліції, до приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.