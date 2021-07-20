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В Киеве женщина с пистолетом захватила заложницу и пыталась ограбить банк

Вторник, 20 июля 2021, 12:22
В Киеве женщина с пистолетом захватила заложницу и пыталась ограбить банк
УП

В Киеве женщина ворвалась в помещение банка "Укрсиббанка" и, угрожая оружием, требовала 15 тысяч гривен.

Источник: "Украинская правда", паблик "Киев оперативный", полиция Киева

Детали: По предварительной информации, она взяла в заложники одну из посетительниц отделения банка на удице Автозаводской.

 

Также, по данным "Киева оперативного" женщина бросила "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета забирала деньги у кассиров.

В результате спецоперации нападавшую задержали. Жертв или пострадавших нет.

UPD: По данным полиции, в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая через несколько минут прибыла по адресу и у выхода задержала злоумышленницу.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Киевкриминал
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