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В Україну прийде прохолода і затримаються грози

Вівторок, 20 липня 2021, 12:47

У середу в Україні прогнозують сильні зливи, а температура повітря опуститься до 22-27 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Україна 21-го липня буде однією з найдощовитіших та найсвіжіших країн Європи.

Грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої території.

Лише крайній південь та Волинь ухиляться від серйозної негоди".

 

Деталі: Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22+27 градусів.

На Одещині та Миколаївщині також буде свіжіше.

Водночас, спека ще затримається на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході, +30+34 градуси, але спаде там 22 липня.

У столиці 21 липня дощитиме. Прогнозують грозу, можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.

 
 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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