В Україну прийде прохолода і затримаються грози
У середу в Україні прогнозують сильні зливи, а температура повітря опуститься до 22-27 градусів тепла.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
Пряма мова: "Україна 21-го липня буде однією з найдощовитіших та найсвіжіших країн Європи.
Грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої території.
Лише крайній південь та Волинь ухиляться від серйозної негоди".
Деталі: Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22+27 градусів.
На Одещині та Миколаївщині також буде свіжіше.
Водночас, спека ще затримається на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході, +30+34 градуси, але спаде там 22 липня.
У столиці 21 липня дощитиме. Прогнозують грозу, можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.