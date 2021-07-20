В Украину придет прохлада и задержатся грозы

В среду в Украине прогнозируют сильные ливни, а температура воздуха опустится до 22-27 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Украина 21-го июля будет одной из самых дождливых и свежих стран.

Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории.

Лишь на крайнем юге и Волынь уклонятся от серьезной непогоды".

Детали: Температура воздуха на Западе, Севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22+27 градусов. В Одесской и Николаевской областях также будет свежее.

В то же время, жара задержится на Востоке, Днепропетровской, Херсонской, в Крыму и юго-востоке, +30+34 градуса, но спадет там 22 июля.

В столице 21 июля пройдет дождь. Прогнозируют грозу, возможны шквалы и град. Температура воздуха понизится до 20 градусов.