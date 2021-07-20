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В Украину придет прохлада и задержатся грозы

Вторник, 20 июля 2021, 12:47
В Украину придет прохлада и задержатся грозы

В среду в Украине прогнозируют сильные ливни, а температура воздуха опустится до 22-27 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Украина 21-го июля будет одной из самых дождливых и свежих стран.

Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории.

Лишь на крайнем юге и Волынь уклонятся от серьезной непогоды".

 

Детали: Температура воздуха на Западе, Севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22+27 градусов. В Одесской и Николаевской областях также будет свежее.

В то же время, жара задержится на Востоке, Днепропетровской, Херсонской, в Крыму и юго-востоке, +30+34 градуса, но спадет там 22 июля.

В столице 21 июля пройдет дождь. Прогнозируют грозу, возможны шквалы и град. Температура воздуха понизится до 20 градусов.

 
 

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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