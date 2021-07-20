Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украину придет прохлада и задержатся грозы

Вторник, 20 июля 2021, 12:47

В среду в Украине прогнозируют сильные ливни, а температура воздуха опустится до 22-27 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Украина 21-го июля будет одной из самых дождливых и свежих стран.

Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории.

Лишь на крайнем юге и Волынь уклонятся от серьезной непогоды".

 

Детали: Температура воздуха на Западе, Севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22+27 градусов. В Одесской и Николаевской областях также будет свежее.

В то же время, жара задержится на Востоке, Днепропетровской, Херсонской, в Крыму и юго-востоке, +30+34 градуса, но спадет там 22 июля.

В столице 21 июля пройдет дождь. Прогнозируют грозу, возможны шквалы и град. Температура воздуха понизится до 20 градусов.

 
 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 июля: космический полет Безоса, пятый этап вакцинации

фотоГСЧС об аварии на "РовноАзот": Угрозы людям и природе нет

Бой Усика с Джошуа состоится в сентябре – официально

фото, видеоНа заводе "Ровноазот" произошла авария: на город надвигается облако рыжего дыма

У Путина заявили, что ЕС "противоречивый" по отношению к войне на Донбассе

видеоОграбление банка в Киеве: полиция показала видео задержания злоумышленницы

Все новости...
погода
В результате наводнений в Германии 170 человек считаются пропавшими без вести
Похолодание продержится до конца недели
Новости 19 июля: ливень в Киеве, увеличение минимальной зарплаты
Последние новости
22:19
Больных COVID в России на самом деле может быть в 5 раз больше – СМИ
21:57
Новости экономики: Безос слетал в космос, теневые зарплаты
21:41
С помощью шпионской программы Pegasus могли следить за Макроном и министрами
21:23
фото, видеоУ МВД провели митинг в пятую годовщину убийства Шеремета
21:14
Из НБУ уходит еще один директор департамента
20:59
Новости 20 июля: космический полет Безоса, пятый этап вакцинации
20:40
Байден и Меркель готовят санкции на случай, если РФ использует "Северный поток-2" для давления – СМИ
20:14
фотоГСЧС об аварии на "РовноАзот": Угрозы людям и природе нет
19:52
В Польше отреагировали на предупреждение Еврокомиссии относительно решения Суда ЕС
19:36
Оккупанты обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотник – ООС
Все новости...