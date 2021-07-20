Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українських мігрантів у Португалії меншає, отримують громадянство - посол

Вівторок, 20 липня 2021, 13:04
Українських мігрантів у Португалії меншає, отримують громадянство - посол
Ілюстративне фото Facebook-спільноти «Українці Португалії»

Посол України в Португалії Інна Огнівець заявляє, що чисельність українських мігрантів в Португалії з роками істотно скорочується, в першу чергу через отримання ними громадянства.

Про це посол сказала на всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"На цей момент в Португалії проживає близько 30 тисяч громадян України. Українська громада знаходиться на п'ятому місці серед інших мігрантів, загальне число яких становить близько 600 тисяч", - зауважила дипломат.

За її словами, чисельність українських мігрантів в Португалії з роками істотно скорочується.

"Для порівняння, в період до 2008-2009 років чисельність української громади в Португалії становила понад 100 тисяч осіб, а на початку 2010 року - 52,5 тисячі осіб", - сказала вона.

Водночас посол підкреслила, що скорочення кількості українських мігрантів обумовлено не масовим виїздом з країни, а отриманням португальського громадянства, після чого такі особи виключаються зі списку іноземних громадян.

Як повідомлялося, у Польщі на сьогодні працюють майже 1,5 млн українців і навчаються орієнтовно 50 тисяч українських студентів.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: