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Украинских мигрантов в Португалии становится меньше, получают гражданство - посол

Вторник, 20 июля 2021, 13:04
Украинских мигрантов в Португалии становится меньше, получают гражданство - посол
Иллюстративное фото Facebook-сообщества «Украинцы Португалии»

Посол Украины в Португалии Инна Огнивец заявляет, что численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается, в первую очередь из-за получения ими гражданства.

Об этом посол сказала на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"На данный момент в Португалии проживает около 30 тысяч граждан Украины. Украинское общество находится на пятом месте среди других мигрантов, общее число которых составляет около 600 тысяч", - отметила дипломат.

По ее словам, численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается.

"Для сравнения, в период до 2008-2009 годов численность украинской общины в Португалии составила более 100 тысяч человек, а в начале 2010 года - 52,5 тысячи человек", - сказала она.

В то же время, посол подчеркнула, что сокращение числа украинских мигрантов обусловлено не массовым выездом из страны, а получением португальского гражданства, после чего такие лица исключаются из списка иностранных граждан.

Как сообщалось, в Польше сегодня работают почти 1,5 млн украинцев и учатся ориентировочно 50 тыс. украинских студентов.

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