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Контррозвідка затримала колишнього "депутата" бойовиків - СБУ

Вівторок, 20 липня 2021, 13:35

Контррозвідники СБУ затримали на Харківщині колишнього депутата так званих "парламентів" самопроголошених "республік".

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової "конституції ЛНР".

 

Під час обшуку у затриманого виявили "паспорт громадянина ЛНР", а також "реєстраційні документи" псевдодержавного утворення. Встановлено, що він був "депутатом" так званих "Народної ради" і "парламенту Союзу народних республік Л/ДНР".

Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України, наголошують в СБУ.

Вказано, що наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУ


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