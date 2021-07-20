Контрразведка задержала бывшего "депутата" боевиков - СБУ

Контрразведчики СБУ задержали на Харьковщине бывшего депутата так называемых "парламентов" самопровозглашенных "республик".

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Во время обыска у задержанного обнаружили "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственными образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР".

Руководители псевдогосударственными образованиями неоднократно поощряли злоумышленника за активное подрывную деятельность, направленную против Украины, отмечают в СБУ.

Указано, что на данный момент следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.