Вбивство добровольця "Сармата": 11 років в'язниці отримав стрілець, інших — виправдали

Бердянський міськрайонний суд оголосив вироки обвинуваченим організаторам і виконавцям вбивства добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка на позивний "Сармат" у липні 2018 року. Безпосередньо за вбивство засудили лише стрільця Артема Матюшина.

Джерело: Hromadske

Деталі: Матюшин, який частково визнав вину, отримав 11 років позбавлення волі. Однак суд зарахував йому час відбування під вартою з 2018 року. Також суд задовольнив цивільний позов дружини вбитого Віталія Олешка. Так, Матюшин має сплатити 700 тисяч гривень моральної шкоди, а також виплачувати доньці вбитого 1 241 гривню щомісяця до досягнення її повноліття.

Інших імовірних організаторів Михайла Сігіду, Євгена Бродського, Віктора Власюка та ймовірних співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна — суд виправдав через нібито недостатність доказів.

За словами суддів Вірченко, Дністрян, Богомолової, більшість доказів, які поліція долучила до матеріалів справи, є неприпустимими, та не доводять вину обвинувачених.

Тож судді вирішили, що через недоведеність вчинення кримінального правопорушення Власюк, Бродський, Сігіда, Мовчан повинні бути виправдані за обвинуваченням в організації вбивства, а Ломака, Обухов, Владимиренков та Зеленкін повинні бути виправдані за обвинуваченням у пособництві у вчиненні умисного вбивства.

Серед доказів, які не взяли до уваги — матеріали НСРД, телефонні трафіки, відео з реєстраторів, певні експертні висновки. Зокрема, за словами суддів, слідчі не додали довідку розташування базових станцій, на які посилається слідство, а матеріали Оперативно розшукової діяльності відсутні, тому суд позбавлений права зробити перевірку.

Окрім Матюшина, до трьох років та одного місяця позбавлення волі за зберігання канабісу та 11 бойових патронів засудили Віктора Власюка, якого слідство називало організатором банди та координатором вбивства "Сармата". Також суд доєднав йому частину невідбутого покарання за хуліганство і зараховує час відбування покарання з дня затримання у 2019 році.

Крім вбивства Олешка, зброї, наркотиків, у справі був епізод щодо розбійного нападу на родину дніпровських суддів Поплавських у 2018-му. За даними слідства, Власюк залучив, але сам не брав участі, Мовчана, Зеленкіна, Кузнєцова та Смирнова проникнути до будинку суддів та забрати 1,5 мільйона гривень та майно на близько 2 мільйонів гривень. За цим епізодом усіх виправдали через недоведеність злочину.

Адвокати потерпілих і прокуратура будуть оскаржувати вирок.

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