Убийство добровольца "Сармата": 11 лет тюрьмы получил стрелок, остальных оправдали

Бердянский горрайонный суд объявил приговоры обвиняемым организаторам и исполнителям убийства добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко с позывным "Сармат" в июле 2018 года. Непосредственно за убийство осудили только стрелка Артема Матюшина.

Источник: Hromadske

Детали: Матюшин, частично признавший вину, получил 11 лет лишения свободы. Однако суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года. Также суд удовлетворил гражданский иск жены убитого Виталия Олешко. Так, Матюшин должен уплатить 700 000 гривен морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1241 гривню ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

Других вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина - суд оправдал за якобы недостаточностью доказательств.

По словам судей Вирченко, Днистряна, Богомоловой, большинство доказательств, которые полиция приобщила к материалам дела, являются недопустимыми, и не доказывают вину обвиняемых.

Поэтому судьи решили, что из-за недоказанности совершения уголовного преступления Власюк, Бродский, Сигида, Мовчан должны быть оправданы по обвинению в организации убийства, а Ломако, Обухов, Владимиренков и Зеленкин должны быть оправданы по обвинению в пособничестве в совершении умышленного убийства.

Среди доказательств, которые не приняли во внимание - материалы НСРД, телефонные трафики, видео регистраторов, определенные экспертные заключения. В частности, по словам судей, следователи не добавили справку расположения базовых станций, на которые ссылается следствие, а материалы Оперативно розыскной деятельности отсутствуют, суд лишен права сделать проверку.

Кроме Матюшина, к трем годам и одному месяцу лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства "Сармата". Также суд присоединил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и исчисляет время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

Кроме убийства Олешко, оружия, наркотиков, в деле был эпизод по разбойному нападению на семью днепровских судей Поплавских в 2018-м. По данным следствия, Власюк привлек, но сам не участвовал, Мовчана, Зеленкина, Кузнецова и Смирнова проникнуть в дом судей и забрать 1,5 миллиона гривен и имущество на сумму около 2 миллионов гривен. По этому эпизоду всех оправдали из-за недоказанности преступления.

Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

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